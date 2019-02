Berlin. Nach der Eskalation an der venezolanischen Grenze zu Kolumbien und Brasilien mit mehreren Toten und Hunderten Verletzten stehen die Zeichen auf weitere Konfrontation. Nachdem der Plan des selbst ernannten Interimspräsidenten Venezuelas, Juan Guaidó, am Sonnabend am Widerstand von Sicherheitskräfte gescheitert ist, gegen den Willen der Regierung in Caracas Hilfsgüter über die Grenzen zu bringen, üben die USA und die Europäische Union scharfe Kritik an Präsident Nicolás Maduro.

US-Außenminister Mike Pompeo schloss am Sonntag eine militärische Intervention in Venezuela erneut nicht aus. »Wir haben gesagt, dass jede Option auf dem Tisch liegt«, sagte Pompeo in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Der US-Außenminister geht davon aus, dass Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro bald abdanken muss. »Ich bin zuversichtlich, dass das venezolanisch...