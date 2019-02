Das Spitzenduo der Linkspartei für die Wahl zum EU-Parlament: Martin Schirdewan und Özlem Alev Demirel Foto: imago/Udo Gottschalk

Bonn. Punkt 18.45 Uhr am Sonnabend war es soweit: Mit deutlicher Mehrheit beschloss die LINKE auf ihrem Parteitag in Bonn das Programm für die Europawahlen am 26. Mai. Vorausgegangen waren zweitägige Beratungen der knapp 600 Delegierten über das Wahlprogramm, zu dem es über 580 Änderungsanträge aus den Landesverbänden und verschiedenen Gruppierungen der Partei gab - von der Antikapitalistischen Linken über das Forum Demokratischer Sozialismus bis zur Ökologischen Plattform.

Vor allem an der Einleitung des Programms entzündete sich d...