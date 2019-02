Chisinau. Nach der Parlamentswahl in der Republik Moldau liegt die prorussische Sozialistische Partei in Führung. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam die Partei von Präsident Igor Dodon auf mehr als 31 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag in der Hauptstadt Chisinau mitteilte. Das proeuropäische Parteienbündnis Acum kam mit 26 Prozent auf Platz zwei und die bisher regierende Demokratische Partei (PDM) des Oligarchen Wlad Plahotniuc mit 24 Prozent auf Platz drei. Auch die Partei des Geschäftsmanns Ilan Shor, der wegen eines Milliardenbetrugs verurteilt wurde, zog mit 8,5 Prozent ins Parlament ein. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge hat keine der drei stärksten Parteien eine absolute Mehrheit im Parlament. Angesichts des knappen Wahlausgangs hatten Vertreter der drei stärksten Parteien bereits am Sonntag Betrugsvorwürfe erhoben. Moldau mit seinen rund 3,5 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder Europas. dpa/nd