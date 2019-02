Dakar. Nur Stunden nach der Präsidentenwahl im Senegal hat Regierungschef Mohammed Dione Amtsinhaber Macky Sall zum Sieger erklärt. Sall habe am Sonntag 57 Prozent der Stimmen bekommen, sagte Dione am frühen Montagmorgen vor der Presse in der Hauptstadt Dakar. Ein offizielles Ergebnis wird erst bis Ende der Woche erwartet. Der Oppositionskandidat Ousmane Sonko hatte zuvor gesagt, er gehe davon aus, dass keiner der fünf Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen errungen habe. In diesem Fall müsste es am 24. März eine Stichwahl geben. epd/nd