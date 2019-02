Washington. US-Präsident Donald Trump hat eine Fristverlängerung im Handelsstreit zwischen den USA und China angekündigt. Angesichts »sehr produktiver Gespräche« werde er die für den 1. März gesetzte Frist vor neuen Strafzöllen verschieben, twitterte Trump am Sonntag. »Unter Voraussetzung zusätzlicher Fortschritte« bei den Gesprächen sei ein Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Mar-a-Lago in Florida geplant. Am 1. März endet offiziell ein 90-tägiger »Waffenstillstand«, den beide Seiten beim G20-Gipfel Anfang Dezember in Argentinien vereinbart hatten. Die USA haben mit neuen Strafzöllen auf Importe aus China im Umfang von 200 Milliarden US-Dollar gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. dpa/nd