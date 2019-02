Prag. Bei Smogalarm ist der Nahverkehr in Prag künftig kostenlos. Das gelte auch für Touristen, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag. Die erwarteten Einnahmeverluste der Verkehrsbetriebe knapp 200 000 Euro je Tag sollen aus der Gemeindekasse erstattet werden. Smogalarm herrscht in Prag im Schnitt an fünf bis sieben Tagen im Jahr. Als Hauptverursacher gilt der Autoverkehr. Zugleich startet die Stadt eine Informationskampagne, die unter anderem zu Car-Sharing aufrufen soll. Langfristig soll es auch Fahrverbote bei Smog geben, noch fehlt dafür die gesetzliche Grundlage. Härter vorgehen wollen die Behörden gegen Autofahrer, die den Partikelfilter entfernen, um Sprit zu sparen. dpa/nd