Ludwigsfelde. Bürgermeister Andreas Igel, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Dietmar Büdenbender von der Deutschen Post DHL Gruppe, setzten am Montag in Ludwigsfelde den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau eines DHL-Paketzentrums. Im Industriepark »Eichspitze« entsteht auf rund 165 000 Quadratmetern das dritte Mega-Paketzentrum der Deutsche-Post-Gruppe Europa. Nach der Fertigstellung sollen dort bis zu 50 000 Pakete pro Stunde sortiert werden. dpa/nd

