Berlin. Die türkischen Grenzbehörden haben 2018 weniger Deutschen die Einreise verweigert als im Vorjahr. Dem Auswärtigen Amt wurden 78 Fälle gemeldet - 17 weniger als 2017. Das geht aus einer Antwort von Staatsminister Michael Roth auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Die Zahl ist immer noch groß genug, dass das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für die Türkei weiter vor einer Zurückweisung von Reisenden an Flughäfen oder Grenzübergängen warnt. dpa/nd

