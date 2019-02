Syrien ist bekannt für sein hochwertiges Olivenöl, das zudem Rohstoff bekannter Olivenseife, etwa der Aleppo-Seife, ist. Seit Langem schon wird es unter anderem nach Europa exportiert. Der Versand erfolgt in der Regel über Tartus im Westen Syriens, das an der Mittelmeerküste liegt. Ein weiteres wichtiges Zentrum liegt in Latakia - über den dortigen Hafen wird ebenfalls Olivenölhandel betrieben.

Ein Zentrum des Olivenanbaus liegt im Norden des Landes: Allein in der Region Afrin gibt es 18 Millionen Olivenbäume. Bis zum 20. Januar 2018 herrschte dort - trotz des seit 2011 andauernden syrischen Bürgerkrieges - weitgehend Frieden. Dann begannen türkische Streitkräfte und von ihnen geführte Dschihadistengruppen der »Freien Syrischen Armee« mit ihrem Angriffskrieg, den sie zynischerweise »Operation Olivenzweig« nannten. Dieser dauerte bis zum 18. März, ...