Ein Jahr nach der Großdemonstration gegen hohe Mieten soll es in diesem Frühjahr erneut eine Demonstration geben. Für den 6. April ist der nächste Aufzug unter dem Titel »Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn« geplant. Veranstalter ist ein Bündnis aus Initiativen, Verbänden und Parteien. Erwartet werden viele Tausend Teilnehmer. Die Strecke verläuft vom Alexanderplatz Richtung Friedrichshain zum Frankfurter Tor, dann über die Warschauer Straße und die Oberbaumbrücke nach Kreuzberg und weiter zur Arena in Treptow. An dem 6. April soll es in Rahmen eines europaweiten Aktionstages auch Demonstrationen in anderen deutschen Städten geben, außerdem auch in europäischen Metropolen wie Paris, Barcelona und Lissabon. Am 14. April 2018 hatte es in Berlin die bis dahin größte Demonstration dieser Art mit nach Veranstalterangaben 25 000 Teilnehmern gegeben. dpa/nd