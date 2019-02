Das Angebot an Bussen und Bahnen in Berlin soll in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Vorgesehen sind neue Bus- und Tramlinien, dichtere Takte auf vielen bestehenden Linien sowie der Einsatz längerer U-Bahn- und Tramzüge. Das geht aus dem neuen Nahverkehrsplan hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den am Montag zuerst »Bild« und »B.Z.« berichtet hatten. Demnach will der Senat bis 2035 rund 28,1 Milliarden Euro in den Nahverkehr investieren. Das Geld soll an die Verkehrsbetriebe (BVG), die S-Bahn sowie an Regionalbahnanbieter für die Bezahlung von Verkehrsleistungen, neue Fahrzeuge und den Ausbau der Infrastruktur fließen. Am Dienstag will der Senat den Nahverkehrsplan beschließen. dpa/nd