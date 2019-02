Dass niemand mehr richtig schreiben könne, das ist gelegentlich die Klage der hohen Herren des staatstragenden Leitartikelns. Dass sie aber selbst noch nie schreiben konnten, das ist ein Geheimnis, verborgen unter dem Schutt des längst verpfuschten öffentlichen Satzbaus. Womit wir bei rasch hingezimmerten Metaphern wären - und bei Jasper von Altenbockum von der »FAZ«-Politik; ein Mann wie sein Name, aber so solide ausgebildet im klassischen Fertigmeinungsbau, dass man ihn jederzeit zu jedem Thema etwas in die Tastatur hämmern lassen kann. Etwa unter der Überschrift »Der Staat als Supermarkt« zu … mmh, ja, wozu eigentlich? Vermutlich zu den »Entscheidungen, die am Donnerstag im Bundestag getroffen wurden«, die »eine Schlagseite haben, von der großen Koalition an anderer Stelle als großes Defizit erkannt«, aber »indirekt geht es dabei auch um die ›Bildungsinfrastruktur‹« - also, bei Schlagseite und Infrastruktur, wohl um Seewege.

