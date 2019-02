Jürgen Amendt über die rechtsnationale Bildungspolitik in Polen und das Hoffen auf die EU

In der Slowakei ist der Neoliberalismus Konsens - in den 1990er Jahren gab es Versuche, das zu verhindern

Normalerweise werden Wahlbündnisse geschlossen, um in Regierungsverantwortung gemeinsame Forderungen durchzusetzen. Die polnische Opposition geht den entgegengesetzten Weg : Um der national-konservativen Regierungspartei Partei und Gerechtigkeit (PiS) eine Wahlniederlage zuzufügen, wird eine Koalition gebildet, obwohl dafür keine inhaltliche Grundlage existiert. Wo die einen die Macht der Kirche kritisieren und für ein tolerantes, weltoffenes Polen eintreten, sind die anderen erzkatholische Konservative. Die Heterogenität der »europäischen Koalition« dürfte ein gemeinsames Programm für die EU-Wahl erschweren. So beschränkt man sich auf das Minimum: PiS abwählen.

Christian Klemm über die Ausreise von Flüchtlingen in ihre Heimatländer

