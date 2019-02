Ein Demonstrant bietet während eines Protests gegen eine weitere Amtszeit des derzeitigen Präsidenten Bouteflika einem Polizisten eine Blume an. Hunderte Demonstranten waren in Algier auf die Straße gegangen, nachdem Langzeitpräsident Bouteflika Anfang Februar angekündigt hatte, bei den Wahlen im April für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren antreten zu wollen. Foto: dpa/Guidoum Fateh

Smartphone statt Koran: Die jungen Demonstranten in Algerien hielten am Freitag und Sonntag ihre Mobiltelefone in die Höhe, bei den Massenprotesten in den 1990er Jahren war das noch anders: Die Islamisten streckten ihr heiliges Buch in den Himmel. Dass sich die Zeiten geändert haben, zeigten auch die Slogans: »Wir sind eine Republik und kein Königreich!«, »Nein zum fünften Mandat!«, »Wir wollen weder Bouteflika noch Said«, skandierte die Menge. Letzteres ist eine Anspielung auf den einflussreichen Bruder des Präsidenten, der bis vor kurzem als sein Nachfolger gehandelt wurde. Der 81-jährige Abdelaziz Bouteflika selbst sitzt nach einem Schlaganfall vor sechs Jahren im Rollstuhl, kann nicht mehr sprechen und zeigt sich nur noch äußerst selten in der Öffentlichkeit. Bei offiziellen Veranstaltungen wird seit Jüngstem ein goldumrahmtes Konterfei von ihm präsentiert.

»Ich will einen Präsidenten, der zu mir spricht und den ich sehen kann...