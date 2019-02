Dortmunds Diallo (r.) gegen Leverkusens Havertz Foto: imago/Thomas Bielefeld

Am Ende des Kraftaktes herrschte große Erleichterung. Erst mit dem erlösenden Schlusspfiff fiel bei den Dortmundern die nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen aufgebaute Anspannung ab. »Wir haben gewonnen - aber wir haben gelitten«, kommentierte Trainer Lucien Favre den 3:2-Zittersieg über Bayer Leverkusen. Über den vor allem in der ersten halben Stunde bescheidenen Auftritt sahen alle Beteiligten großzügig hinweg. »Es ist ein tolles Gefühl, sich von einigen schwierigen Ergebnissen der letzten Zeit zu erholen«, bekannte Mittelfeld-Taktgeber Axel Witsel.

Nur wenige Stunden nach dem Fernsehauftritt von Uli Hoeneß bei Sport1, in dem der Bayern-Präsident dem BVB in möglichst furchteinflößender Manier für den Titelkampf die »Hölle« in Aussicht stellte, behielt das Favre-Team die Nerven. Als sportliche Kampfansage an den drei Zähler entfernten Verfolger aus München taugte die Partie gegen Leverkusen jedoch nur bedingt. »Dass wir in den er...