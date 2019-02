Annalena Schmidt Foto: dpa/Georg Ismar

Bautzen. Im sächsischen Bautzen mobilisieren Neonazis weiter gegen die Bloggerin und Nazi-Kritikerin Annalena Schmidt: Für den 8. März rufen sie zu einer Demonstration auf den Kornmarkt auf. Der Protest steht unter der Überschrift »Annalena im Stadtrat verhindern - Gegen hessische Verhältnisse in Bautzen«, wie derzeit in den sozialen Netzwerken verbreitet wird. Die Anmeldung zur Demonstration liege vor, bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Landratsamtes Bautzen. Die Demonstration sei von einer Privatperson angemeldet worden.

Über Facebook teilt die »Bürgerinitiative Wir sind Sachsen« mit, dass als Redner die früheren AfD-Politiker Andre Poggenburg und Egbert Ermer erwartet würden, die mittlerweile zur Spitze des »Aufbruchs deutscher Patrioten« gehören. Die Partei hatte Poggenburg im Januar 2019 nach seinem Austritt aus der AfD gegründet.

Annalena Schmidt

Hinter den Demonstrationsplänen steckt der ehemalige NPD-Politiker Marco Wruck, heute Mitglied der Republikaner. Wruck hatte das Ende vergangener Woche dem MDR Sachsen bestätigt.

Im Mai will Schmidt bei den Kommunalwahlen für die Grünen im Stadtrat kandidieren. Sie lebt seit mehr als drei Jahren in Bautzen. Für ihre Tätigkeit am Sorbischen Institut war sie aus Hessen in die ostsächsische Stadt gezogen. Schmidt dokumentiert in Bautzen Nazischmierereien, prangert auf ihrem Blog und Twitter rassistische und extrem rechte Vorfälle an. Die Bundesregierung zeichnete sie 2018 als Botschafterin für Toleranz und Demokratie aus. epd/nd