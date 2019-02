Das globalisierungskritische Netzwerk Attac muss nach einem Urteil des höchsten deutschen Finanzgerichts mit der endgültigen Aberkennung seiner Gemeinnützigkeit rechnen. Der Vorwurf: Die Organisation habe tagespolitische Forderungen aufgestellt und mit Kampagnen versucht, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen . Sie sei also zu politisch gewesen und habe sich in Themen eingemischt, die vom Gesetz nicht als »gemeinnützige Zwecke« anerkannt werden. Das sind bisher gerade mal 25. Während die Förderung von Schach und Denkmalpflege unterstützenswert ist, sollen es Aufklärung und das Führen von öffentlichen Debatten - über beispielsweise soziale Ungerechtigkeit - anscheinend nicht sein.

