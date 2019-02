Moskau. Der Anteil von russischem Gas auf dem EU-Energiemarkt ist 2018 laut Gazprom im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 36,7 Prozent gewachsen. 201,8 Milliarden Kubikmeter seien im vergangenen Jahr nach Europa exportiert worden, teilte das weltgrößte Gasunternehmen bei einem Investorentag in Hongkong der Agentur Interfax zufolge mit. Der mit Abstand größte Abnehmer ist traditionell Deutschland. dpa/nd

In Kalifornien begann der Musterprozess im Glyphosat-Massenverfahren gegen Monsanto

