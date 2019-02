Algier. An den algerischen Universitäten haben sich Tausende Studenten den Protesten gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika angeschlossen. In mehreren Städten des Landes begannen am Dienstagmorgen Demonstrationen gegen den gesundheitlich angeschlagenen Präsidenten. Der seit zwanzig Jahren regierende Bouteflika hatte angekündigt, am 18. April erneut für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. dpa/nd