Baghus. Hunderte Anhänger des Islamischen Staats (IS) und ihre Angehörige haben am Dienstag die letzte IS-Bastion in Ostsyrien verlassen. Eine AFP-Reporterin sah, wie elf Lastwagen das Dorf Baghus verließen und mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder zu einem Sammelpunkt der Syrischen Demokratischen Kräfte brachten. Dort werden die Menschen durchsucht und die Dschihadisten von ihren Angehörigen getrennt. AFP/nd