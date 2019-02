Die vom Bremer Landeswahlleiter Dr. Andreas Cors herausgegebene Liste der Gruppierungen und Parteien, die zur Landtagswahl am 26. Mai antreten wollen, enthält sieben »Etablierte«, das heißt Parteien und Vereinigungen, die bereits jetzt in der Bürgerschaft sitzen. Zusätzlich wurden noch elf weitere Parteien und Gruppen, also »Neulinge« zugelassen.

Unter letzteren finden sich illustre Namen wie »Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller«, kurz »Menschliche Welt« oder auch »Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative«, kurz »Die Partei«. Auch ein »Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit« ist dabei.

Die »Menschliche Welt« hat laut Eigenauskunft über 600 Mitglieder in Europa und Deutschland mit Landesverbänden in Bremen und sechs weiteren Bundesländern. Als Ziel nennt die Gruppierung die Abschaffung des allgemeinen Profit- und Ausbeutungsdenkens gegenüber der Natur un...