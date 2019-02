Regensburg. Die jüdische Gemeinde im bayerischen Regensburg hat ein neues Gebetshaus. Die Synagoge wird am Mittwoch eröffnet. Der neun Millionen Euro teure Bau befindet sich in der Altstadt und unweit des Doms auf dem Grundstück, auf dem bis 1938 die vorherige Synagoge stand. Der schlicht gehaltene Kuppelbau fügt sich in die Umgebung ein. Sandfarbene Backsteinziegel sollen Beständigkeit symbolisieren, sagte Architekt Per Pedersen am Dienstag. Am Mittwoch sollen in einer Zeremonie die drei Thorarollen aus dem bisherigen Gebetsraum in die neue Synagoge gebracht werden, wie Gemeindevorsitzende Ilse Danziger sagte. dpa/nd