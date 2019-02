Seit Dienstag stehen drei ehemalige Manager der SIG-Sauer-Firmengruppe wegen mutmaßlich illegaler Waffenlieferungen nach Kolumbien vor dem Kieler Landgericht. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits vor dem Prozessauftakt in einem sogenannten Verständigungsgespräch mit der Angeklagten-Seite vergangene Woche ihre Bereitschaft signalisiert, bei einem Geständnis das Trio nur mit vergleichsweise milden Bewährungsstrafen unterhalb von zwei Jahren belangen zu wollen.

Angeklagt sind Ron Judah C. (57), Michael L. (63) und Robert L. (56.) in 99 Fällen wegen unerlaubter Ausfuhren von Kleinwaffen über den Umweg der USA in das damalige südamerikanische Bürgerkriegsland. Bei dem vermeintlichen Umgehungsgeschäft, das von 2009 bis 2011 abgewickelt wurde, sind laut Staatsanwaltschaft insgesamt 36 628 Pistolen vom Typ SP 2022 in Kolumbien gelandet.

Jürgen Grässlin, Sprecher der Kampagne »Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel«, hatte im Februar 2014 Str...