Was soll das sein

Koblenz. Vor dem Landgericht Koblenz hat am Dienstag der dritte Prozess gegen Mitglieder des rechten Netzwerks Aktionsbüro Mittelrhein begonnen. Den 13 verbliebenen Angeklagten werden unter anderem Angriffe auf Mitglieder der linken Szene vorgeworfen. Der Prozess hat eine lange Geschichte: Bereits 2012 standen 26 Angeklagte vor Gericht. Das Verfahren musste nach knapp fünf Jahren ohne Urteil eingestellt werden, weil der vorsitzende Richter in Pension ging. Im Oktober 2018 begann der zweite Prozess. Dieser wurde aber am zweiten Verhandlungstag nach einem Konflikt im Gericht darüber, welche Kammer für den Prozess zuständig sein soll, abgebrochen. AFP/nd