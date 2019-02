Keine Schädlinge, eben nur lästige Krabbler Foto: dpa/ Patrick Pleul

An den ersten warmen Tagen im März finden sich bodennah am Baumstamm häufig erste größere Ansammlungen von rot-schwarz gefärbten Tieren - Feuerwanzen, die als erwachsene Tiere in der Bodenstreu überwintern und jetzt die ersten Sonnenstrahlen suchen. Die flugunfähigen Wanzen sind jedoch nur Lästlinge, da sie nur an den am Boden liegenden Samen oder an Insekteneiern saugen, die Pflanze selbst aber nicht schädigen.

Feuerwanzen sind ortstreu, treten also häufig in jedem Jahr an den gleichen Bäumen auf. Pro Jahr entsteht jeweils nur eine Generation der Wanzen. nd