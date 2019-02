Auch wenn's sich anders anfühlt – noch ist Winter. Foto: nd/Peter Kollewe

Ja, wir haben in der Sonne gesessen und ein Käffchen geschlürft. Aber fast allein. Mehr als sieben Autos standen nicht auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage. Wenn es früher hieß, bei den ersten warmen Strahlen bekommt der Gartenverein »Beine«, so ist die neue Generation von Kleingärtner irgendwie anders gestrickt.

Aber sei's drum. Erholsam und entspannend waren die Stunden schon. Doch jetzt bereits dem Schlachtruf »Rein in die Beete« zu folgen, hieße, dem nahenden Frühling zu sehr vorgreifen zu wollen. Die Natur weiß von sich aus schon, was sie zu tun und was sie zu lassen hat. Und dort, wo die Sonne mit ihrer Strahlkraft noch nicht die Beete und Rabatten erreichen kan...