Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Foto: dpa/lah/Peter Endig

Berlin. Ein 22-Jähriger ist am Dienstagmorgen tot in einer Polizeizelle im bayerischen Schweinfurt aufgefunden worden. Bei dem Toten soll es sich um einen 22-Jährigen aus Somalia handeln, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht. Er sei zuvor zur »Verhütung von Straftaten« in »Sicherheitsgewahrsam« genommen worden, heißt es.

Nachdem der Mann einige Stunden in der Schweinfurter Zelle verbracht hatte, sollen ihn Beamte am Morgen gegen 7.30 Uhr tot aufgefunden haben. Das Landeskriminalamt Bayern habe die Ermittlungen aufgenommen und geht nach Informationen von »BR24« und dem »Main-Echo« nicht von einem Fremdverschulden sondern einem Suizid aus. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt gegenüber dem »nd«.

Erst im September war der aus Syrien stammende Amad A. in einer Polizeizelle in Kleve verbrannt. nib