Daltrey 1975 als »Tommy« Foto: Imago

The Who, das ist die Band, die behauptete, es sei besser, früh zu sterben, als alt zu werden. Das haben aber nur zwei von vier Mitgliedern beherzigt, die anderen beiden sind alt und steinreich geworden und geben immer noch Konzerte. Am Schlagzeug sitzt dann der Sohn des Beatles-Drummers. Ja, ist denn das alles eine unendliche Macho-Geschichte? »Wir waren Sportler, haben aber nie wie Sportler trainiert und gelebt«, schreibt Who-Sänger Roger Daltrey, der am 1. März 75 wird, in seiner Autobiografie. Die heißt natürlich genauso wie der berühmte Nicht-alt-werden-Song von 1965: »My Generation«.

Die Musiker von The Who kamen aus der Londoner Arbeiterklasse und gingen sich gegenseitig schwer auf die Nerven. Ihr Gitarrist und Songschreiber Pete Townshend hat sie einmal als »vier Leute, die nie gemeinsam in einer Band hätten sein sollen«, beschrieben. Alle waren auf Drogen, außer Daltrey, weil...