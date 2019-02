Was soll das sein

Berlin. Die Bundesregierung hat die Reform der Psychotherapie auf den Weg gebracht: Der vom Kabinett am Mittwoch gebilligte Gesetzentwurf sieht vor, dass die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen ein neues Konzept zum Zugang zur psychotherapeutischen Behandlung ausarbeitet. Ursprünglich hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplant, dass künftig in Voruntersuchungen entschieden werden soll, welches Hilfs- oder Therapieangebot die Betroffenen erhalten sollen. Er wollte so eine bessere Steuerung der Terminvergabe erreichen. Vertreter der Psychotherapeuten waren gegen dieses Vorhaben Sturm gelaufen. AFP/nd