New York. Die für ihre Diätprogramme bekannte US-Firma Weight Watchers International mit dem Talkshow-Star Oprah Winfrey als Galionsfigur hat Anleger mit ihrem jüngsten Geschäftsbericht geschockt. Die Aktie stürzte am Dienstag nach Börsenschluss zeitweise um 30 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen schwachen Start ins laufende Jahr eingeräumt hatte. Für den Konzern ist dies etwas peinlich, da man sich gerade erst mit einer veränderten Markenstrategie einen neuen Anstrich verpassen wollte. Seit vergangenem Herbst will Weight Watchers nur noch WW genannt werden - der neue Name sollte den Wandel zu einem breiter aufgestellten »Wellness«-Anbieter unterstreichen. Dieser neue Ansatz war bislang nicht von großem Erfolg gekrönt. dpa/nd