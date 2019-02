Frankfurt am Main. Die Deutsche Bundesbank überweist dem Bund nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr 2,4 Milliarden Euro. »Ausschlaggebend für den Anstieg sind die höheren Zinserträge aufgrund der Negativverzinsung der gestiegenen Einlagen«, teilte die Notenbank am Mittwoch in Frankfurt mit. Sparkassen und Banken im Euroraum müssen 0,4 Prozent Strafzinsen, wenn sie Geld bei den Notenbanken parken. Das soll die Kreditvergabe ankurbeln. Das Finanzministerium kann sich damit über einen größeren Scheck aus Frankfurt freuen als im vergangenen Jahr. Damals gingen 1,9 Milliarden Euro an den Bund. dpa/nd