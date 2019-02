Die DDR-Rockballade »Als ich fortging« gewinnt 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer neue Fans. Nun kommt sie in Armenien zu Ehren: Ein junges Mädchen habe sich das Lied für einen Songwettbewerb in Jerewan ausgesucht, und er wünsche ihr natürlich viel Erfolg, sagte der Sänger Dirk Michaelis (57), der das Lied einst als Zwölfjähriger komponierte, der Musikzeitschrift »Schall«. Michaelis bezeichnet den Song mit einem Text von Gisela Steineckert als sein »Yesterday«. Er sang ihn erstmals 1987 als Sänger der Band Karussell. dpa/nd

Personalie: Die Sängerin MARUV polarisiert in der Ukraine.

Manipulierte Arte Deutschland eine französische Doku über linke Regierungen in Lateinamerika?

Theater-Mitarbeiterinnen streiken am internationalen Frauenkampftag

Der Film »Die Schule auf dem Zauberberg« porträtiert ein teures Internat in der Schweiz

