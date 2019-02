Die Leipziger Buchmesse setzt die Themenreihe des europäischen Netzwerkes »Traduki« fort. Unter dem Motto »Found in Translation« werden vom 21. bis 24. März knapp 30 Werke aus Südosteuropa vorgestellt, teilte die Messeleitung mit. In fast 20 Veranstaltungen würden Einblicke in Belletristik und Lyrik sowie erstmals in Comics aus und über Südosteuropa gegeben.

»Traduki« ist ein Netzwerk für Literatur und B...