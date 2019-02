Stockholm. Die schwedische Polizei hatin Stockholm einen mutmaßlich im Auftrag Russlands aktiven Spion gefasst. Die Person stehe im Verdacht, als Agent von einem unter diplomatischem Deckmantel in Schweden tätigen russischen Geheimdienstoffizier angeworben worden zu sein, so die Sicherheitspolizei Säpo am Mittwoch. Laut der Säpo arbeitet die Person im schwedischen Hochtechnologiesektor und ist mit Aufgaben betraut, die für ausländische Geheimdienste von Interesse sind. Der Fall beschäftigt die Sicherheitspolizei seit 2017. dpa/nd