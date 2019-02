Berlin. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will bis zum Herbst mit Handelsketten und Herstellern konkrete und freiwillige Vereinbarungen für weniger Verpackungen erreichen. Das kündigte die SPD-Politikern am Mittwoch nach einem »runden Tisch« in Berlin an. »Wir wollen alle gemeinsam, dass Plastikmüll reduziert wird.« Außerdem sollten die Verbraucher besser informiert werden. So sollen Plastik-Verpackungen bei Obst und Gemüse möglichst vermieden und Mehrwegnetze verwendet werden. Schulze sagte, sie sei zuversichtlich, über freiwillige Vereinbarungen schneller voranzukommen und mehr zu schaffen als über Verbote. dpa/nd