Düsseldorf. Eine Eltern-Initiative hat sich hinter die Freitagsproteste für Klimaschutz und die Schulstreiks ihrer Kinder gestellt. In einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an die nordrhein-westfälische Landesregierung fordern die »Parents for Future« von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), den Druck auf die protestierenden Schüler zu beenden. Das Schreiben wurde nach Angaben der Elterngruppe von mehr als 10 000 Menschen unterzeichnet. Unter dem Motto »Fridays for Future« demonstrieren Schülerinnen und Schüler seit Wochen immer freitags für den Klimaschutz und gehen deswegen nicht in die Schule. In Nordrhein-Westfalen drohen ihnen dafür Strafen. epd/nd