In Berlin wurde am Mittwoch an den Frauen-Protest gegen die Verhaftung jüdischer Zwangsarbeiter durch die Nationalsozialisten erinnert. In Erinnerung an die Opfer der »Fabrik-Aktion« von 1943 und den Frauenprotest in der Rosenstraße hatte unter anderem das Bezirksamt Mitte zu einer Gedenkfeier sowie einem anschließenden Schweigemarsch aufgerufen. Am 27. Februar 1943 hatten Verhaftungen Tausender jüdischer Zwangsarbeiter begonnen. Sie sollten in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert werden. Darauf reagierten nicht-jüdische Ehefrauen der Verhafteten mit einem einwöchigen Protest. Dieser hatte schließlich Erfolg, die Männer entgingen zunächst der Deportation. Er gilt als einer der wenigen bekannten öffentlichen Proteste gegen das NS-Regime. epd/nd