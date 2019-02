In der Kritik: Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Foto: dpa/Jörg Carstensen

Mit einem Brandbrief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) protestieren Lehrer und Erzieher aus Tempelhof-Schöneberg gegen die Arbeitsbedingungen an den Schulen im Bezirk. Diese seien vielerorts »unzumutbar und gesundheitsgefährdend«, wie es in dem drei Seiten langen Schreiben des Bezirkslehreraussschusses heißt, das »nd« vorliegt.

Konkret prangern die Pädagogen die mangelhafte bauliche Ausstattung an vielen Schulen im Bezirk an. »Selbstverständlichkeiten wie funktionierende Toiletten, Feueralarmanlagen und in ausreichender Anzahl vorhandene sowie in der Heizperiode auf 20 Grad aufheizbare Klassenräume sind nicht an allen Schulen unseres Bezirks gegeben«, wie es heißt.

Weil die Räume fehlten, könne kein Teilungsunterricht stattfinden. Manchmal m...