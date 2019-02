Von den 8050 Polizisten in Brandenburg arbeiten 2200 bei der Kripo. Eine spezialisierte Ausbildung dafür haben nur die wenigen alten Hasen unter ihnen, die einst an der Berliner Humboldt-Universität Kriminalistik studiert haben. Seit dem Ende der DDR gibt es das nicht mehr. Das Land Brandenburg bildet seine Beamten an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg einheitlich aus. 1080 Polizeischüler für den mittleren Dienst sowie Studenten für den gehobenen Dienst gibt es dort gegenwärtig. Für alle gehört kriminalistisches Wissen zur Ausbildung dazu. 30 Prozent der Lehrinhalte befassen sich damit, erklärt Fachhochschulpräsident Rainer Grieger. Das darüber hinausgehende Spezialwissen müssen sich diejenigen Absolventen, die der Kripo zugeteilt werden, bislang in der Praxis aneignen. Doch ab Herbst 2020 gibt es noch eine andere Möglichkeit. Dann können Polizisten auf ihr dreijähriges Bachelorstudium ein zweijähriges Masterstu...

