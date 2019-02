Meppen. Auf dem Bundeswehr-Testgelände im Emsland soll nach dem wochenlangen Moorbrand im Herbst wieder geschossen werden. Als Teil eines Testprogramms auf dem Gelände bei Meppen werde von Mittwoch an im Schießstand geübt, so der Sprecher der Wehrtechnischen Dienststelle 91, Michael Bertschik. Es sollten »dringend erforderliche Erprobungen« fortgesetzt werden. So testet das Militär ein neues Sturmgewehr als Nachfolger für das Modell G36. Auch die Erprobung großkalibriger Waffen soll wieder aufgenommen werden können, etwa der Test von Maschinenkanonen. Die Versuche dürften in Bereichen stattfinden, in denen es kein erhöhtes Brandrisiko gibt. dpa/nd