Hagen. Fünf Monate nach den Schüssen auf einen Mann im nordrhein-westfälischen Hagen haben Spezialeinheiten der Polizei drei Männer aus dem Rockermilieu festgenommen. Zu den Festnahmen sowie zu Wohnungsdurchsuchungen kam es am Dienstagmorgen, so die Polizei am Mittwoch. Gegen einen 44-Jährigen bestand ein Haftbefehl, zwei 25 und 37 Jahre alte Männer wurden vorläufig festgenommen und wieder entlassen. Die Festnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt Ende September. Ein mutmaßlicher Mittäter sitzt wegen Verdachts eines anderen versuchten Tötungsdelikts in Haft. AFP/nd