München. Nach dem Einzug der AfD in Bayerns Landtag hat es dort die erste Rüge für eine Rede eines Abgeordneten seit einem Vierteljahrhundert gegeben. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) rügte den AfD-Abgeordneten Ralph Müller am Dienstag nachträglich wegen einer umstrittenen Äußerung: Müller hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der vergangenen Plenarsitzung unter anderem eine «Stasi- und Schnüffelkanzlerin» genannt und Waffenkontrollen etwa bei Jägern als «Elemente eines totalitären Staates» bezeichnet. Aigner kritisierte dies als «verbale Entgleisung». dpa/nd