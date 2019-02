Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen im November in Leipzig Foto: imago/Tim Wagner

Junge Grüne können mit dem Slogan wenig anfangen, räumt Christin Melcher, die Ko-Vorsitzende der Ökopartei in Sachsen, ein: »Das alles. Und noch viel mehr«, soll über dem Programm für die Landtagswahl am 1. September stehen, dass die Partei am Samstag in Chemnitz beraten und beschließen will. Älteren Semester aber dürften der Zeile sofort eine Melodie unterlegen und diese weitersingen: »... wenn ich König von Deutschland wär’«. Der Rückgriff auf den Titel von Rio Reiser aus dem Jahr 1986 sei als eine »augenzwinkernde Reminiszenz an unsere Sponti-Wurzeln« zu verstehen, sagt Mathias Weilandt, der Landesgeschäftsführer. Es drängt sich aber auch eine andere Interpretation auf: jene, wonach die Grünen ebenfalls gewissermaßen König werden wollen - wenn auch nicht in Deutschland, sondern vorerst nur in Sachsen.

Natürlich würde die Partei, die neben der Ökologie auch Bürgerrechten und demokratischer Teilhabe einen großen Stellenwert beimi...