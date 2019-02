Fast 20 Jahre nach dem Ende von »Beverly Hills, 90210« kehrt diese TV-Serie als Miniaturausgabe zurück. Im Sommer sollen sechs neue Folgen mit einigen der Schauspieler der Originalserie aus den 90er Jahren ausgestrahlt werden, wie die Fox-Studios am Mittwoch mitteilten. Die Schauspieler sollen aber nicht wieder in ihre frühere Rollen schlüpfen, betonte Fox. Vielmehr würden sie »Versionen von sich selbst« spielen, inspiriert von ihrem eigenen Leben und ihren Beziehungen. Das Remake soll einfach »90210« heißen. AFP/nd

