Wenn sich also herausstellt, dass die Pfändung unrechtmäßig war, könnte Familie Kischnik klagen und Edda zurückverlangen. Rollstühle sind nach Paragraph 811 übrigens ebenfalls nicht pfändbar. nd/luz

Doch Edda-Wilma wurde krank. An Weihnachten musste Jordan mit der Hündin zur Not-Operation in die Tierklinik, wie »Die Glocke« berichtete. Drei weitere Augenbehandlungen folgten, die Kosten belaufen sich bisher auf 1800 Euro. Jordan fühlte sich betrogen und fordert nun von der Stadt Ahlen den Kaufpreis und die Behandlungskosten zurück.

Schnell fand sich eine Käuferin: die Polizistin und Hundeliebhaberin Michaela Jordan. Edda wurde Familie Kischnik weggenommen und ihrer neuen Besitzerin übergeben. Von nun an hieß sie Wilma.

Doch da war noch Edda. Die Beamt*innen machten Fotos von dem Tier und ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung schaltete von seinem privaten Ebay-Account eine Anzeige: »Süße Mopsdame mit Stammbaum zu verkaufen! 750 Euro auf Verhandlungsbasis«. Laut Regionalzeitung »Die Glocke« soll die Hündin in der Anzeige als geimpft und kerngesund angepriesen worden sein.

Erst wurde sie gepfändet, der Familie weggenommen, dann auf E-Bay verkauft, kam mehrmals in die Klinik – und nun wird die Stadtverwaltung ihretwegen verklagt: Edda, klein, flauschig, große, runde Augen. Die Mopsdame hält derzeit die Nordrhein-Westfälische Stadt Ahlen in Aufruhr.

