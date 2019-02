Foto: dpa/Uwe Zucchi

Befristungen sind an Unis ein großes Thema. Ihr habt euch an der Uni Kassel zusammengeschlossen, um sie einzuschränken. Was fordert ihr?

Wir fordern eine verbindliche, von beiden Seiten, also dem Personalrat und der Unileitung unterzeichnete Dienstvereinbarung zur umfassenden Entfristung sowohl vom wissenschaftlichen als auch technisch-administrativen Personal.

Und wie reagiert die Unileitung auf diese Forderung?

Bisher ablehnend. Der Kanzler der Uni hat jetzt aber einräumen müssen, dass es in der Personalstruktur eine »Schieflage« gibt. Wie konkret mit dieser »Schieflage« umgegangen werden soll, bleibt aber weiterhin offen.

Ist doch gut, dass die Unileitung das Problem erkannt hat ...

96 Prozent der Neuverträge 2017 an der Uni Kassel waren befristet - beim wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personal. Darin enthalten sind Verträge zur Aufstockung von unbefristeten Stellen wie auch vollständig befris...