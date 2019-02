Ein sieben Jahre alter Junge ist am Mittwochabend in Neu-Hohenschönhausen aus dem 10. Stock eines Wohnhauses gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Feuerwehrleute hatten sich ohne Erfolg bemüht, ihn wiederzubeleben. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Ob Familienangehörige zum Zeitpunkt des Sturzes in der Wohnung waren, war unklar. Die Familie wird laut Feuerwehr von Notfallseelsorgern betreut. dpa/nd