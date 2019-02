Nach der Winterpause der vergangenen Monate starten zahlreiche Berliner Elektro-Mietroller am kommenden Montag wieder in die Sommersaison. Die Firma Coup verteilt bis dahin ihre 1000 Roller in großen Teilen des Stadtgebiets. Im Lauf des Jahres soll dann das Angebot an Miet-Rollern auf 1500 erhöht werden, kündigte Coup, eine Tochterfirma des Bosch-Konzerns, am Donnerstag an. Zugleich erhöht Coup für viele Nutzer seine Preise. dpa/nd