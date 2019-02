Berliner Flüchtlingsunterkunft, wo Ben Ammar mit Kindern IS-Hinrichtungen nachgestellt haben soll. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Liste der offenen Fragen zu dem verheerenden Attentat, bei dem am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen umgebracht und mehr als 70 verletzt wurden, ist lang. Allein die Vorwürfe, die jetzt im Zusammenhang mit einem Mann namens Bilel Ben Ammar im Raum stehen, haben es in sich: Erstens sei er bei dem islamistisch motivierten Anschlag seines Freundes Anis Amri dabei gewesen. Man sieht ihn auf einem Tatort-Video: Erkennbar steigt da ein Fahrer - also mutmaßlich Amri - aus dem Mordwerkzeug Lkw und ein zweiter Mann - mutmaßlich Ammar - schlägt ihm mit einem Kantholz den Fluchtweg frei. Zweitens: Ben Ammar ist möglicherweise zum Zeitpunkt eines ähnlichen Lkw-Anschlages im französischen Nizza, bei dem 86 Menschen umkamen, vor Ort gewesen. Drittens: Ben Ammar habe für einen marokkanischen Geheimdienst gearbeitet, der den deutschen Diensten Tipps gab. Viertens: Ben Ammar wurde am 1. Februar 2017 eilig abgeschoben,...