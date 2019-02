Genf. Die Lage in Syrien lässt eine Rückkehr von Flüchtlingen in das Bürgerkriegsland nach Ansicht des UN-Menschenrechtsrates derzeit nicht zu. Im ganzen Land litten Zivilisten unter fehlender Rechtsstaatlichkeit, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Gremiums. Der Rat beklagt darin, in von der Regierung eroberten Gebieten seien Menschen willkürlich festgenommen oder verschleppt worden. Auch in Gebieten unter Kontrolle von Rebellen habe es willkürliche Festnahmen und Entführungen gegeben. Zudem gingen die Kämpfe in mehreren Teilen Syriens weiter, heißt es in dem Bericht. dpa/nd